«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» в 1/16 Кубка Италии

«Фиорентина» переиграла в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Италии по футболу «Беневенто».

Игра, которая прошла во Флоренции, завершилась со счётом 2:1 в пользу фиолетовых.

Мячи забили в составе «Фиорентины» Никола Миленкович (19-я минута), Риккардо Соттиль (47-я). В команде гостей отличился Габриэле Мончини (51-я).

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел с первых минут матча и провёл на поле 76 минут. За это время нападающий совершил 20 касаний по мячу.

Ранее главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии.