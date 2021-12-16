«Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» в 1/16 Кубка Италии
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Игра, которая прошла во Флоренции, завершилась со счётом 2:1 в пользу фиолетовых.
Мячи забили в составе «Фиорентины» Никола Миленкович (19-я минута), Риккардо Соттиль (47-я). В команде гостей отличился Габриэле Мончини (51-я).
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел с первых минут матча и провёл на поле 76 минут. За это время нападающий совершил 20 касаний по мячу.
Ранее главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии.