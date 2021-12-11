Главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии
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«Кокорин — футболист «Фиорентины». Он недавно восстановился от травмы. Каждый имеет шансы выйти на поле в матче Кубка Италии», — цитирует главного тренера «фиалок» Винченцо Итальяно Fiorentina News.
Матч между «Фиорентиной» и «Беневенто» пройдёт 15 декабря в рамках 1/16 финала Кубка Италии.
Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, в общей сложности отыграв 28 минут. При этом он не отметился результативными действиями.
Ранее «Урал» впервые забил четыре мяча за тайм в чемпионате России.