«Уфа»: передайте Витории, отступные пусть сразу заберёт

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Футбольный клуб «Уфа» отреагировал на отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».
«Уфа»: передайте Витории, отступные пусть сразу заберёт
  • Reuters

«Передайте, отступные пусть сразу заберёт», — написала пресс-служба «Уфы» в ответ на пост «Спартака» об уходе Витории в Twitter.

Вероятно, сообщение уфимцев связано с иском генерального директора клуба Шамиля Газизова против руководства «Спартака». Газизов работал в московском коллективе с июля по декабрь 2020 года. После этого он подал заявление в суд, так как посчитал, что «Спартак» должен был выплатить ему компенсацию в полном объёме, но не сделал этого.

Витория был отправлен в отставку 15 декабря, а возглавлял команду он с мая 2021 года. Под его руководством «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, однако в чемпионате России красно-белые ушли на зимний перерыв только на девятом месте.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус назвал нелогичной отставку Витории из «Спартака».

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