Геркус считает нелогичной отставку Витории из «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«Отставка выглядит нелогичной, да. Руй — добротный специалист с хорошим португальским и небольшим аравийским опытом, которому дали мало времени и игроков, чтобы себя проявить. «Спартаку» требуется не то что усиление — доукомплектование. Витория довольствовался теми, кто есть, и дал результат в Лиге Европы, хотя команда на нескольких позициях не имеет достаточно качественных футболистов», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

По его мнению, у красно-белых существует проблема на флангах обороны и в опорной зоне. Причём это касается и качества исполнителей, и количества футболистов в обойме «Спартака». Эксперт также обратил внимание на то, что часть руководства клуба желала неудач Витории, что вполне могло сказаться на результатах. Он добавил, что при нынешней модели управления непонятно, чего ожидать от команды в будущем.

«По идее, сначала надо сесть и договориться между собой. Пока этого не происходит: часть акционеров действует так, другая этак. В клубе по-разному смотрят на футбол, семейные переживания отражаются на бренде и болельщиках», — добавил Геркус.

Витория был отправлен в отставку 15 декабря, а возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе, однако в чемпионате России красно-белые ушли на зимний перерыв на девятом месте.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что его не удивляет отставка Витории с поста главного тренера «Спартака».