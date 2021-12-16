«Рейнджерс» обыграл «Аризону» в НХЛ, Панарин завершил матч досрочно
- Reuters
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Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Каапо Какко, а также один раз отличился Мика Зибанеджад. У хозяев шайбы забросили Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин досрочно покинул площадку. Всего он провёл на льду семь минут, а последний раз вступал в игру в начале второго периода.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, несмотря на шайбу Александра Овечкина.