«Рейнджерс» обыграл «Аризону» в НХЛ, Панарин завершил матч досрочно

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Нью-Йорка» дубль оформил Каапо Какко, а также один раз отличился Мика Зибанеджад. У хозяев шайбы забросили Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин досрочно покинул площадку. Всего он провёл на льду семь минут, а последний раз вступал в игру в начале второго периода.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, несмотря на шайбу Александра Овечкина.