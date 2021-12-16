«Вашингтон» уступил «Чикаго» в НХЛ, несмотря на шайбу Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Блэкхоукс» в основное время дубль оформил Алекс Дебринкэт, по разу отличились Филипп Курашев и Маккензи Энтвистл, а в овертайме победную шайбу забросил Каллеб Джонс. Гости ответили голами Александра Овечкина, Даниэля Спронга, Конора Шири и Ларса Эллера. Овечкин также отметился результативным пасом.

В этом сезоне Овечкин набрал 46 очков в 29 матчах. Российский капитан «Кэпиталз» забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве.