«Вашингтон» уступил «Чикаго» в НХЛ, несмотря на шайбу Овечкина
- Reuters
- © Dennis Wierzbicki-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В составе «Блэкхоукс» в основное время дубль оформил Алекс Дебринкэт, по разу отличились Филипп Курашев и Маккензи Энтвистл, а в овертайме победную шайбу забросил Каллеб Джонс. Гости ответили голами Александра Овечкина, Даниэля Спронга, Конора Шири и Ларса Эллера. Овечкин также отметился результативным пасом.
В этом сезоне Овечкин набрал 46 очков в 29 матчах. Российский капитан «Кэпиталз» забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве.