«Вашингтон» уступил «Чикаго» в НХЛ, несмотря на шайбу Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Чикаго» в НХЛ, несмотря на шайбу Овечкина
  • Reuters
  • © Dennis Wierzbicki-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Блэкхоукс» в основное время дубль оформил Алекс Дебринкэт, по разу отличились Филипп Курашев и Маккензи Энтвистл, а в овертайме победную шайбу забросил Каллеб Джонс. Гости ответили голами Александра Овечкина, Даниэля Спронга, Конора Шири и Ларса Эллера. Овечкин также отметился результативным пасом.

В этом сезоне Овечкин набрал 46 очков в 29 матчах. Российский капитан «Кэпиталз» забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве.

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