Нурмагомедов: Eagle FC проведёт в Майами семь-восемь шоу в 2022 году
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«В следующем году мы только в Майами проведём семь-восемь шоу. А в 2023-м, возможно, будем делать по паре шоу каждый месяц. Не буду говорить об отдалённом будущем, но следующий год будет для нас очень большим», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что в 2022 году, помимо США, планируется проведение турниров в России, странах бывшего СССР, Азии и Европе.
«Я стал владельцем Eagle FC ровно год назад. И вот мы делаем 43 шоу по всему миру. 44-е будет в конце января», — добавил он.
Ранее Нурмагомедов сообщил о создании футбольного агентства.