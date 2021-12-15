Нурмагомедов: Eagle FC проведёт в Майами семь-восемь шоу в 2022 году

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах промоушена на ближайшие несколько лет.
Нурмагомедов: Eagle FC проведёт в Майами семь-восемь шоу в 2022 году
  • © Josh Hedges / Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«В следующем году мы только в Майами проведём семь-восемь шоу. А в 2023-м, возможно, будем делать по паре шоу каждый месяц. Не буду говорить об отдалённом будущем, но следующий год будет для нас очень большим», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в 2022 году, помимо США, планируется проведение турниров в России, странах бывшего СССР, Азии и Европе.

«Я стал владельцем Eagle FC ровно год назад. И вот мы делаем 43 шоу по всему миру. 44-е будет в конце января», — добавил он.

Ранее Нурмагомедов сообщил о создании футбольного агентства.

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