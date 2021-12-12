Хэмилтон высказался о поражении от Ферстаппена в решающей гонке сезона

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал поражение от нидерландского гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби и в личном зачёте «Формулы-1».
Хэмилтон высказался о поражении от Ферстаппена в решающей гонке сезона
  • AP

«Прежде всего поздравляю Макса и его команду. Мы отлично поработали, проработали тяжело весь год. Я горжусь командой, горжусь быть частью этого путешествия. В последней части сезона мы выложились на 100%. Чувствовать себя хорошо в машине последние несколько месяцев было важно», — сказал Хэмилтон после гонки. 

По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 очка и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее Ферстаппен назвал невероятной свою победу в этом сезоне «Формулы-1».

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