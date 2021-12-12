Быстров признался, что ему нравится игра «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Владимир Быстров признался, что ему нравится игра московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Динамо» радует своей игрой. Я на протяжении полутора лет говорю, что они мне очень нравятся. У них был переломный момент: когда молодые футболисты навязали конкуренцию опытным, тренеры начали их выпускать. В итоге Комличенко уехал, а три-четыре легионера сели на скамейку. Главное — это правильно выстроенная тактика. Не знаю, кто там принимал решение довериться своим, но сейчас мы видим совершенно другой футбол. Да, они пока сыроваты, но это лишь до поры до времени, пока шишки не набьют. Захарян, Грулёв, Тюкавин, Фомин, Макаров — у них подобралась хорошая команда, боевая. Потому довольно-таки часто они показывают зрелищный футбол. Может быть, сейчас у них всё получится», — цитирует Быстрова «Чемпионат».

После 17 туров «Динамо» имеет 35 очков, уступая в турнирной таблице только лидеру, петербургскому «Зениту» (37). В матче 18-го тура, который состоится 12 декабря в Москве, лидеры сезона сыграют между собой.

Ранее «Зенит» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Динамо».