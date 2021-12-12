Ассисты Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» по буллитам переиграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Баффало, завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута) и Мартин Фегервары (46-я). У «Баффало» отличились Винни Хиностроза (14-я) и Уилл Бутчер (23-я).

В серии буллитов победную шайбу забросил Ти Джей Оши.

Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов приняли участие в голевой атаке Фегервары, оформив по результативной передаче.

«Кэпиталз» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (20) идёт на 13-й позиции.

Ранее тренер «Рейнджерс» рассказал, когда восстановится Шестёркин.