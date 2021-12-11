Тренер «Рейнджерс» рассказал, когда восстановится Шестёркин

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы у российского голкипера Игоря Шестёркина.
Тренер «Рейнджерс» рассказал, когда восстановится Шестёркин
  • © Timothy T. Ludwig
  • Reuters

«Шестёркин начал тренироваться на льду, его травма не очень серьёзная. Когда врачи команды скажут мне, что он полностью готов, тогда я начну думать и решать», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

По словам Галлана, он никогда не торопит хоккеистов с возвращением в игру после травмы. Тренер считает, что нет никакого смысла рисковать здоровьем вратаря и выпускать его на лёд раньше времени.

25-летний москвич получил травму в начале декабря в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Голкипер покинул лёд при помощи медицинских работников.

Ранее голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал личный рекорд по отражённым шайбам в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2021/22.

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