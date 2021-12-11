«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» взяла верх над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра состоялась в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на 22-й минуте благодаря голу Карима Онисиво. На 53-й Кингсли Коман восстановил равенство, а на 74-й Джамал Мусиала забил уже победный для действующих чемпионов мяч.

«Бавария» одержала третью победу подряд и укрепила лидерство в чемпионате Германии, набрав 37 очков. «Майнц» (21 очко) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» одержал разгромную победу в первом матче под руководством Доменико Тедеско.