«Лейпциг» крупно обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Йошко Гвардиол, Андре Силва, Кристофер Нкунку и Бенджамин Хенрихс, а гости ответили только голом Рами Бенсебаини.

Таким образом, бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско одержал победу в дебютном для себя матче на посту главного тренера «Лейпцига».

«Лейпциг» набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что обязательно поздравит Тедеско с назначением в «Лейпциг».