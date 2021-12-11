«Лейпциг» одержал разгромную победу в первом матче под руководством Тедеско

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«Лейпциг» крупно обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Лейпциг» одержал разгромную победу в первом матче под руководством Тедеско
  • AP

Игра, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Йошко Гвардиол, Андре Силва, Кристофер Нкунку и Бенджамин Хенрихс, а гости ответили только голом Рами Бенсебаини.

Таким образом, бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско одержал победу в дебютном для себя матче на посту главного тренера «Лейпцига».

«Лейпциг» набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. 

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что обязательно поздравит Тедеско с назначением в «Лейпциг».

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