Джикия: обязательно поздравлю Тедеско с назначением в «Лейпциг»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение на пост главного тренера немецкого «РБ Лейпциг» бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско.

«Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю. Не собираюсь ли я в «Лейпциг»? Я игрок «Спартака». Меня это не интересует», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико Тедеско возглавил немецкий клуб. Последним местом работы специалиста был «Спартак». В минувшем сезоне он привёл команду к серебру на чемпионате России. В московском клубе его заменил Руй Витория.

Ранее Геркус заявил, что Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой.