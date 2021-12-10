Джикия: обязательно поздравлю Тедеско с назначением в «Лейпциг»
- РИА Новости
«Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю. Не собираюсь ли я в «Лейпциг»? Я игрок «Спартака». Меня это не интересует», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Доменико Тедеско возглавил немецкий клуб. Последним местом работы специалиста был «Спартак». В минувшем сезоне он привёл команду к серебру на чемпионате России. В московском клубе его заменил Руй Витория.
Ранее Геркус заявил, что Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой.