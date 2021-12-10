Геркус: Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что главный тренер столичного «Спартака» Руй Витория должен остаться в клубе.
Геркус: Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой
  • РИА Новости

«Руй Витория показал исторический результат в сильной группе с крутыми командами. Сделал красиво и уходит (может, всё же не стоит?) с высоко поднятой головой. Браво!» — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре Лиги Европы УЕФА обыграл «Легию» (1:0) и с первого места в группе С вышел в плей-офф турнира (десять очков).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт 25 февраля.

Ранее Мор заявил, что теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку.

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