Геркус: Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой
- РИА Новости
«Руй Витория показал исторический результат в сильной группе с крутыми командами. Сделал красиво и уходит (может, всё же не стоит?) с высоко поднятой головой. Браво!» — написал Геркус в своём Telegram-канале.
Напомним, что «Спартак» в заключительном туре Лиги Европы УЕФА обыграл «Легию» (1:0) и с первого места в группе С вышел в плей-офф турнира (десять очков).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт 25 февраля.
Ранее Мор заявил, что теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку.