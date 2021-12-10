Мор: теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку
- РИА Новости
«Теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку. Я не знаю, какое решение примет руководство. Я считаю его очень хорошим тренером, но ему нужна полная поддержка всех и каждого», — цитирует Мора «РБ Спорт».
Напомним, что «Спартак» в заключительном туре Лиги Европы УЕФА обыграл «Легию» (1:0) и с первого места в группе С вышел в плей-офф турнира (десять очков).
Отмечалось, что Витория может быть уволен с поста главного тренера красно-белых, а его место займёт итальянский специалист Паоло Ваноли.
Ранее сообщалось, что украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков.