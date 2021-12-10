Мор: теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку

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Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Руя Витории.
Мор: теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку
  • РИА Новости

«Теперь будет гораздо сложнее отправить Виторию в отставку. Я не знаю, какое решение примет руководство. Я считаю его очень хорошим тренером, но ему нужна полная поддержка всех и каждого», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре Лиги Европы УЕФА обыграл «Легию» (1:0) и с первого места в группе С вышел в плей-офф турнира (десять очков).

Отмечалось, что Витория может быть уволен с поста главного тренера красно-белых, а его место займёт итальянский специалист Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков.

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