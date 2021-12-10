Украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков
- AFP
В Лиге чемпионов УЕФА Украину представляли два клуба — донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». Оба заняли последние места в своих группах и лишились выхода в следующий раунд еврокубков.
«Заря», выступающая в Лиге конференций УЕФА, заняла третье место в группе и также не сыграет в плей-офф.
Таким образом, Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов.
Ранее сообщалось, что Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.