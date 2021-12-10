Украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков

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Украинские команды впервые с 2007 года не выступят в еврокубковой весне.
Украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков
  • AFP

В Лиге чемпионов УЕФА Украину представляли два клуба — донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». Оба заняли последние места в своих группах и лишились выхода в следующий раунд еврокубков.

«Заря», выступающая в Лиге конференций УЕФА, заняла третье место в группе и также не сыграет в плей-офф.

Таким образом, Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов.

Ранее сообщалось, что Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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