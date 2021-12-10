Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
- РИА Новости
В число номинантов вошёл голкипер «Спартака» Александр Селихов, который в матче с «Легией» в компенсированное время отразил пенальти и сохранил счёт (1:0).
Who ya got? 🤷— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021
⭐️ Eljif Elmas
⭐️ Mislav Oršić
⭐️ Aleksandr Selikhov
⭐️ Mikel Oyarzabal@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Таким образом, «Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и вышел с первого места в группе C в 1/8 финала Лиги Европы, набрав десять очков.
Ранее Витория заявил, что «вместе мы сильны и непобедимы».