Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил номинантов на звание лучшего игрока недели.
Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • РИА Новости

В число номинантов вошёл голкипер «Спартака» Александр Селихов, который в матче с «Легией» в компенсированное время отразил пенальти и сохранил счёт (1:0).

Таким образом, «Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и вышел с первого места в группе C в 1/8 финала Лиги Европы, набрав десять очков.

Ранее Витория заявил, что «вместе мы сильны и непобедимы».

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