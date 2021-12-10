Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил номинантов на звание лучшего игрока недели.

В число номинантов вошёл голкипер «Спартака» Александр Селихов, который в матче с «Легией» в компенсированное время отразил пенальти и сохранил счёт (1:0).

Who ya got? 🤷



⭐️ Eljif Elmas

⭐️ Mislav Oršić

⭐️ Aleksandr Selikhov

⭐️ Mikel Oyarzabal@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021

Таким образом, «Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и вышел с первого места в группе C в 1/8 финала Лиги Европы, набрав десять очков.

Ранее Витория заявил, что «вместе мы сильны и непобедимы».