Витория: вместе мы сильны и непобедимы

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на выход своей команды в плей-офф Лиги Европы УЕФА с первого места.
Витория: вместе мы сильны и непобедимы
  • РИА Новости

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы! Вместе мы сильны и непобедимы!» — написал Витория в Instagram.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав десять очков. Таким образом, красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 25 февраля.

Ранее Россия вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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