«Урал» в гостях разгромил «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ
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Встреча в Ростове на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми мячами отметились дважды Рамазан Гаджимурадов (3′, 39′) Арсен Адамов (6′) и Эрик Бикфалви (43′).
За «Ростов» единственный мяч забил Дмитрий Полоз с пенальти (19′).
Таким образом, ростовская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Урал» — на 11-й позиции (19 очков).
Ранее болельщики «Ростова» почтили память Игоря Гамулы в матче с «Уралом».