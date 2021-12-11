Болельщики «Ростова» красиво почтили память Гамулы в матче с «Уралом»

Появился огромный баннер в память об Игоре Гамуле в матче «Ростова» с «Уралом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Ростов» красиво почтил память Игоря Гамулы. Помним», — отмечает пресс-служба «Матч ТВ». «Ростов» красиво почтил память Игоря Гамулы.



Помним. pic.twitter.com/IXs2kwKVan — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021 В настоящий момент «Ростов» на своём поле принимает «Урал» в рамках 18-го тура РПЛ. Ростовский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Урал» находится на 11-й позиции (19 очков). Ранее ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом».