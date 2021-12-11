Болельщики «Ростова» красиво почтили память Гамулы в матче с «Уралом»

Короткая ссылка
Появился огромный баннер в память об Игоре Гамуле в матче «Ростова» с «Уралом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Болельщики «Ростова» красиво почтили память Гамулы в матче с «Уралом»
  • © ФК Ростов

«Ростов» красиво почтил память Игоря Гамулы. Помним», — отмечает пресс-служба «Матч ТВ».

В настоящий момент «Ростов» на своём поле принимает «Урал» в рамках 18-го тура РПЛ. Ростовский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Урал» находится на 11-й позиции (19 очков).

Ранее ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить