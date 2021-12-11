ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»

Короткая ссылка
Пресс-служба московского ЦСКА объявила, что клуб разработал систему компенсаций за инцидент с задержанием болельщиков после матча с петербургским «Зенитом» (0:2) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»
  • РИА Новости

«Для посетителей секторов 203—206 трибуны А на матче ПФК ЦСКА — «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона», — говорится в сообщении ЦСКА.

В заявлении также упоминается о компенсациях болельщикам, которые не попали на матч 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков за зажигание фаеров на стадионе. Более 400 человек попали в отделение полиции.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что армейцы победили «Арсенал» на классе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить