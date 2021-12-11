ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»

Пресс-служба московского ЦСКА объявила, что клуб разработал систему компенсаций за инцидент с задержанием болельщиков после матча с петербургским «Зенитом» (0:2) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для посетителей секторов 203—206 трибуны А на матче ПФК ЦСКА — «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона», — говорится в сообщении ЦСКА.

В заявлении также упоминается о компенсациях болельщикам, которые не попали на матч 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков за зажигание фаеров на стадионе. Более 400 человек попали в отделение полиции.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что армейцы победили «Арсенал» на классе.