Ветеран ЦСКА: армейцы победили «Арсенал» на классе

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (2:0).
Ветеран ЦСКА: армейцы победили «Арсенал» на классе
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«ЦСКА победил «Арсенал» на классе, без особых проблем, как и ожидалось. Красно-синие неплохо закончили календарный год, набрали хороший ход перед паузой», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также высказался об игре форварда армейцев Антона Заболотного, который оформил в матче дубль.

«Он бесподобен в моментах, где нужно только подставить ногу. Ему сложно придумывать что-то в одиночку», — добавил Пономарёв.

При этом он отметил, что ему нравятся голы нападающего.

Ранее Березуцкий заявил, что с «Арсеналом» получился тяжёлый матч, все замёрзли.

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