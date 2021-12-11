Ветеран ЦСКА: армейцы победили «Арсенал» на классе
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«ЦСКА победил «Арсенал» на классе, без особых проблем, как и ожидалось. Красно-синие неплохо закончили календарный год, набрали хороший ход перед паузой», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Он также высказался об игре форварда армейцев Антона Заболотного, который оформил в матче дубль.
«Он бесподобен в моментах, где нужно только подставить ногу. Ему сложно придумывать что-то в одиночку», — добавил Пономарёв.
При этом он отметил, что ему нравятся голы нападающего.
Ранее Березуцкий заявил, что с «Арсеналом» получился тяжёлый матч, все замёрзли.