Березуцкий: с «Арсеналом» получился тяжёлый матч, все замёрзли

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:0).

«Тяжёлая игра. Лёгких в РПЛ не бывает. Очень доволен командой сегодня. Тяжёлые погодные условия, мяч в такую погоду не летит. Все замёрзли, но ничего удивительного», — сказал Березуцкий.

Он также рассказал, что только Эмиля Бохинена пришлось вынужденно заменить: он усугубил своё повреждение.

Напомним, что ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенал» благодаря дублю Антона Заболотного (2:0).

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