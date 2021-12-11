Березуцкий: с «Арсеналом» получился тяжёлый матч, все замёрзли
- РИА Новости
«Тяжёлая игра. Лёгких в РПЛ не бывает. Очень доволен командой сегодня. Тяжёлые погодные условия, мяч в такую погоду не летит. Все замёрзли, но ничего удивительного», — сказал Березуцкий.
Он также рассказал, что только Эмиля Бохинена пришлось вынужденно заменить: он усугубил своё повреждение.
Напомним, что ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенал» благодаря дублю Антона Заболотного (2:0).
Ранее итальянский журналист сообщил, что Азмун согласовал контракт с «Лионом».