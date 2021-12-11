Итальянский журналист сообщил, что Азмун согласовал контракт с «Лионом»

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Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу во французский футбольный клуб «Лион».
Итальянский журналист сообщил, что Азмун согласовал контракт с «Лионом»
  • РИА Новости

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, иранец согласовал личный контракт с «Лионом» уже несколько недель назад. Форвард перейдёт в стан семикратных чемпионов Франции в качестве свободного агента и подпишет соглашение до 2026 года.

При этом «Лион» пытается договориться с российским клубом о трансфере Азмуна уже в январе.

Действующее соглашение 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывшая подруга Азмуна рассказала, что футболист скрывает информацию о доходах из-за алиментов.

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