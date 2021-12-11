BBC: результат матча «Тоттенхэм» — «Ренн» определит этический комитет УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о решении по несостоявшемуся заключительному матчу шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном».
BBC: результат матча «Тоттенхэм» — «Ренн» определит этический комитет УЕФА
  • Reuters

УЕФА принял решение не проводить матч «Тоттенхэм» — «Ренн». Игра не будет перенесена на другую дату. Результат встречи определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет организации, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ренном» из-за вспышки коронавируса в английском клубе не состоялся 9 декабря в Лондоне. В «Тоттенхэме» заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба. Предполагалось, что матч может быть перенесён на более поздний срок.

Напомним, что 12 декабря лондонскому клубу предстоит провести матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ намерены включать в контракты пункт о вакцинации.

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