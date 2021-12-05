The Telegraph: клубы АПЛ намерены включать в контракты пункт о вакцинации

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Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант с включением пункта об обязательной полной вакцинации в новые контракты футболистов.
The Telegraph: клубы АПЛ намерены включать в контракты пункт о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, подобным образом английские клубы планируют обезопасить себя в случае вспышек коронавируса, так как болезнь у привитых футболистов будет протекать в более лёгкой форме.

В нынешнем сезоне турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», в 15 матчах набравший 35 очков. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (34) и лондонский «Челси» (33). 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» взял верх над «Уотфордом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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