The Telegraph: клубы АПЛ намерены включать в контракты пункт о вакцинации

Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант с включением пункта об обязательной полной вакцинации в новые контракты футболистов.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, подобным образом английские клубы планируют обезопасить себя в случае вспышек коронавируса, так как болезнь у привитых футболистов будет протекать в более лёгкой форме.

В нынешнем сезоне турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», в 15 матчах набравший 35 очков. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (34) и лондонский «Челси» (33).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» взял верх над «Уотфордом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.