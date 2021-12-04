«Манчестер Сити» взял верх над «Уотфордом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
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Встреча прошла в Уотфорде и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе «горожан» забил Рахим Стерлинг на четвёртой минуте, а также дубль оформил Бернарду Силва, который отличился на 31-й и 63-й минутах. У хозяев единственный мяч забил Кучо Эрнандес (74-я минута).
Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала пятой подряд в рамках чемпионата Англии по футболу.
«Сити» набрали 35 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице национального первенства. «Уотфорд» (13 очков) находится на 17-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол Дивока Ориги принёс «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.