«Манчестер Сити» взял верх над «Уотфордом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» взял верх над «Уотфордом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Уотфорде и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «горожан» забил Рахим Стерлинг на четвёртой минуте, а также дубль оформил Бернарду Силва, который отличился на 31-й и 63-й минутах. У хозяев единственный мяч забил Кучо Эрнандес (74-я минута).

Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала пятой подряд в рамках чемпионата Англии по футболу.

«Сити» набрали 35 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице национального первенства. «Уотфорд» (13 очков) находится на 17-й строчке. 

Ранее сообщалось, что гол Дивока Ориги принёс «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить