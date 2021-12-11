Смородская: никто не отменял решение о сносе «РЖД Арены»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение о сносе «РЖД Арены» и переезд столичной команды в «Лужники».
Смородская: никто не отменял решение о сносе «РЖД Арены»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По её словам, «Локомотив» никогда не наберёт полный 80-тысячный стадион в столичных Лужниках. Она напомнила, что даже «РЖД Арена», которая вмещает около 27 тысяч зрителей, не заполняется до конца.

«Болельщикам скажут, что стадион в Черкизово устарел. Цель — построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», — добавила она.

«РЖД Арена» была построена в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотива».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критично высказался о работе Марко Николича и Маркуса Гисдоля в московском клубе.

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