Смородская: никто не отменял решение о сносе «РЖД Арены»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение о сносе «РЖД Арены» и переезд столичной команды в «Лужники».

«Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По её словам, «Локомотив» никогда не наберёт полный 80-тысячный стадион в столичных Лужниках. Она напомнила, что даже «РЖД Арена», которая вмещает около 27 тысяч зрителей, не заполняется до конца.

«Болельщикам скажут, что стадион в Черкизово устарел. Цель — построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», — добавила она.

«РЖД Арена» была построена в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотива».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критично высказался о работе Марко Николича и Маркуса Гисдоля в московском клубе.