Генсек ООН Гутерреш принял приглашение посетить Олимпийские игры в Китае

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял предложение властей КНР посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН Гутерреш принял приглашение посетить Олимпийские игры в Китае
  • Reuters

«Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предупредил западные страны о последствиях дипломатического бойкота ОИ-2022.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены этих стран будут участвовать в Играх.

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