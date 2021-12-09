Генсек ООН Гутерреш принял приглашение посетить Олимпийские игры в Китае
- Reuters
«Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предупредил западные страны о последствиях дипломатического бойкота ОИ-2022.
6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены этих стран будут участвовать в Играх.