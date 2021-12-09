Рианчо: не думаю, что работа Тедеско в «Спартаке» — это залог успеха в «Лейпциге»

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Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение в немецкий «РБ Лейпциг» экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Рианчо: не думаю, что работа Тедеско в «Спартаке» — это залог успеха в «Лейпциге»
  • Reuters

«Желаю Доменико Тедеско большой удачи в «РБ Лейпциг». В Германии очень сильный чемпионат, где ему будут противостоять великие клубы. Надеюсь, что он сможет развить свой потенциал и добиться больших успехов в карьере. Помог ли Доменико опыт в «Спартаке»? Безусловно, любой опыт полезен в карьере тренера. Но не думаю, что его практика в «Спартаке» — это залог успеха. Труд и настойчивость — вот залог успеха», — цитирует Рианчо Sport24.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года и привёл команду к завоеванию серебряных медалей РПЛ по итогам прошлого сезона.

9 декабря 36-летний специалист возглавил «Лейпциг», подписав контракт до лета 2023 года.

Ранее Пресняков заявил, что Тедеско влюбляет в себя фанатов.

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