Пресняков: Тедеско влюбляет в себя фанатов

Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков прокомментировал назначение бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско главным тренером немецкого «РБ Лейпциг».

«Самое главное, что Доменико умеет установить семейную атмосферу в команде, а это значит, что все будут биться друг за друга. Согласен с Комбаровым: Тедеско влюбляет в себя фанатов», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Он покинул команду летом в связи с окончанием срока действия контракта. Немецкий специалист привёл красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

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