Смородская назвала бардаком текущее положение дел в «Локомотиве»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила текущее положение дел в клубе.

«От матча с «Марселем» у меня нет никаких ожиданий, как и надежд, что «Локомотив» сможет обеспечить себе еврокубковую весну. Мы все видим ужасное моральное состояние команды и её результаты в РПЛ. Почему вдруг матч с «Марселем» будет исключением? В «Локомотиве» творится полное безобразие. Мне просто очень жалко клуб, игроков и болельщиков», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» состоится 9 декабря, во Франции. Начало встречи — в 23:00 мск. Для выхода в 1/16 финала Лиги конференций российской команде необходимо побеждать.

Ранее Гисдоль высказался о матче с «Марселем».