Чернышенко: США пытаются своим бойкотом омрачить Игры-2022
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«Конечно, США пытаются это политизировать и омрачить праздник. Но олимпийское движение от этого не пострадает. Спорт вне политики», — цитирует чиновника РИА Новости.
Чернышенко не сомневается, вся страна будем болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Китае.
6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».
Вслед за США дипломатический бойкот Игр объявили Австралия, Великобритания и Канада.
Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал дипломатические бойкоты ряда стран Игр-2022.