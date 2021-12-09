Чернышенко: США пытаются своим бойкотом омрачить Игры-2022

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Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение ряда стран объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Чернышенко: США пытаются своим бойкотом омрачить Игры-2022
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«Конечно, США пытаются это политизировать и омрачить праздник. Но олимпийское движение от этого не пострадает. Спорт вне политики», — цитирует чиновника РИА Новости.

Чернышенко не сомневается, вся страна будем болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Китае.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Вслед за США дипломатический бойкот Игр объявили АвстралияВеликобритания и Канада.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал дипломатические бойкоты ряда стран Игр-2022.

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