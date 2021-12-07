Литвинов рассказал об отношении Витории к молодым футболистам

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что главный тренер команды Руй Витория поддерживает молодых игроков и доверяет им.
Литвинов рассказал об отношении Витории к молодым футболистам
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До «Спартака» 51-летний португалец возглавлял «Бенфику», под его руководством в основной команде клуба заиграл ряд молодых футболистов, в частности Рубен Диаш, Нелсон Семеду и другие.

«В «Бенфике» в основном делают ставку на то, что молодые ребята из академии подходят к основе, им нужно давать шанс. Жоау Фелиш, играющий сейчас за «Атлетико», этому пример. Я беседовал с Виторией на эту тему. Перед игрой с ЦСКА он подходил ко мне и говорил, что не надо думать о том, что ты молодой, что тебе 20 лет. Для Европы это вполне нормальный возраст, чтобы начинать играть и поддерживать этот уровень», — заявил Литвинов в эфире программы «Футбол России».

Ранее Литвинов выразил мнение, что «Спартак» способен занять первое место в своей группе в Лиге Европы.

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