Литвинов считает, что «Спартак» способен занять первое место в своей группе в Лиге Европы
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«Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы, а победив «Сочи», мы сможем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к тройке лидеров. Потому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы хотим. «Спартак» должен находиться вверху турнирной таблицы, мы пытаемся сделать всё, чтобы это текущее положение исправить. Я думаю, под конец сезона «Спартак» не будет там находиться, а, наоборот, будет наверху», — сказал Литвинов в эфире программы «Футбол России».
Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.
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