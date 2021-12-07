Литвинов считает, что «Спартак» способен занять первое место в своей группе в Лиге Европы

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в преддверии гостевого матча с «Легией» в шестом туре группового этапа Лиги Европы высказался о текущем положении команды в еврокубковом турнире, а также в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы, а победив «Сочи», мы сможем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к тройке лидеров. Потому я буду надеяться и верить, что сложится так, как мы хотим. «Спартак» должен находиться вверху турнирной таблицы, мы пытаемся сделать всё, чтобы это текущее положение исправить. Я думаю, под конец сезона «Спартак» не будет там находиться, а, наоборот, будет наверху», — сказал Литвинов в эфире программы «Футбол России».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало встречи — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что Кафельников назвал Федуна худшим президентом клуба в истории российского футбола.