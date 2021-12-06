Рудковская: если я никто, пусть Тарасова более не произносит мою фамилию

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратилась к заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой.

«Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребёнка. Рейтинги мы ей подняли, надеюсь, её цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чём я, и до неё когда-нибудь дойдёт. Ну а у Сани после этих предсказаний ещё больше будет стимула в спорте», — написала Рудковская в сториз в своём Instagram.

Напомним, что Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки. Кроме того, Тарасова говорила, что пока не видит потенциала у их сына Александра (Гном Гномыч).

Ранее хореограф группы тренера Этери Тутберидзе высказался о конфликте Рудковской и Тарасовой.