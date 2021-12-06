Хореограф группы Тутберидзе высказался о конфликте Рудковской и Тарасовой

Алексей Железняков, хореограф группы специалиста Этери Тутберидзе, прокомментировал конфликт заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой и продюсера Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Татьяна Анатольевна скажет не в бровь, а в глаз. Она выражается редко, но метко. Татьяна Анатольевна же не просто так выразилась по этому поводу. Давайте посудим: кто нападает на Яну Рудковскую и Евгения Плющенко? Уже давным-давно никто и слова не говорит, все затихли, потому что мы устали от всех этих скандалов, склок и передёргиваний фактов. Но при этом Яне Рудковской всё равно надо что-то сказать и подлить масла в огонь», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Тарасова абсолютно обосновано высказалась о деятельности Рудковской. Хореограф также не понимает, зачем коллегам по цеху ссориться без причин.

«Неужели мы не можем без этого жить? Почему мы, как коллеги, не можем уважать друг друга? Я не имею в виду Яну Рудковскую — она нам не коллега. Наш коллега — это Евгений Плющенко. Так сколько можно подливать масла и начинать эту никому не нужную войнушку? Команде Тутберидзе это не надо, она пашет себе и пашет», — добавил Железняков.

Напомним, что Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки.

Ранее депутат Светлана Журова отреагировала на слова Рудковской о Тутберидзе.