Журова отреагировала на слова Рудковской о Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова продюсера Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, о заслуженном тренере Этери Тутберидзе.

«На мой взгляд, каждый тренер только мечтает, чтобы у него было много спортсменов, которые способны побеждать на Олимпийских играх, а не один или несколько раз. Вообще, слово «конвейер» неправильное, спортсмены — это люди в первую очередь. Мечта каждого тренера — плеяда талантливых спортсменов, из которых можно выбирать», — цитирует Журову Sport24.

По её мнению, не всегда правильно цепляться за одного спортсмена, а для страны гораздо лучше, когда в обойме специалиста много фигуристов. Парламентарий также отметила, что в последние годы фигурное катание сильно омолодилось и чаще всего нормой для спортсменки является прохождение одного четырёхлетнего цикла.

«Конечно, есть примеры Катарины Витт, Каролины Костнер, Ирины Слуцкой, сейчас — Лизы Туктамышевой. Но это всё равно происходит очень редко. Поэтому обвинять Тутберидзе в том, что её спортсменки проходят только один олимпийский цикл, неправильно. Я за то, чтобы у тренеров была такая молодая конкурентоспособная команда, в которой постоянно появляются новые звёзды», — добавила Журова.

В своём интервью Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку у её воспитанников короткая карьера в спорте.

Ранее Рудковская объяснила свои слова в адрес Татьяны Тарасовой.