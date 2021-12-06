Рудковская объяснила свои слова в адрес Тарасовой
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- РИА Новости
«При всём уважении, но не в моих правилах молчать, когда мы никого не трогаем, но всё время трогают нас!» — написала Рудковская в сториз в своём Instagram.
Напомним, что Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки. Кроме того, Тарасова говорила, что пока не видит потенциала у их сына Александра (Гном Гномыч).
Ранее Рудковская прокомментировала слова Тарасовой о перспективах её сына Александра в фигурном катании.