Рудковская объяснила свои слова в адрес Тарасовой

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Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, объяснила свои слова в адрес заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.
Рудковская объяснила свои слова в адрес Тарасовой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«При всём уважении, но не в моих правилах молчать, когда мы никого не трогаем, но всё время трогают нас!» — написала Рудковская в сториз в своём Instagram.

Напомним, что Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки. Кроме того, Тарасова говорила, что пока не видит потенциала у их сына Александра (Гном Гномыч).

Ранее Рудковская прокомментировала слова Тарасовой о перспективах её сына Александра в фигурном катании.

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