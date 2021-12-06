Рудковская: Тарасова не видит потенциала в моём ребёнке, а Мишин, Орсер и Арутюнян видят

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала слова в адрес их сына Александра (Гном Гномыча) со стороны заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

«Саше всего восемь лет. У него есть все каскады 2 + 2, дупель только начал прыгать и сломал руку, но, думаю, в течение месяца восстановит. Мальчики вообще медленнее развиваются в спорте, чем девочки», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что её сын не проиграл ни одного старта в прошлом году, хотя был самым юным из участников.

«Она не видит потенциала, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то является авторитетным, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, её мнение по поводу моего ребёнка не является основополагающим», — добавила Рудковская.

Напомним, что Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки.

Кроме того, Тарасова говорила, что пока не видит потенциала у Гном Гномыча.

Ранее сообщалось, что Тарасова в резкой форме отказалась отвечать на высказывание Рудковской.