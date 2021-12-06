Экс-футболист «Зенита» Максимюк рассказал, как проиграл в казино все свои сбережения

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Максимюк признался, что имеет проблемы с азартными играми и проиграл в казино все свои сбережения.

«Моя игромания — это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата», — цитирует Максимюка FanDay.

По его словам, на данный момент он работает грузчиком, а также он продал все свои квартиры, которые у него были в Ивано-Франковске.

«Так получилось, что, когда я пришёл в киевское «Динамо», они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе, и мне не дали. Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве. Ради трёхкомнатной в Киеве в 2000 году нужно было продать три в Ивано-Франковске... Что с той квартирой? Отдал её бывшей жене. Во время развода я оставил ей всё», — добавил Максимюк.

Максимюк выступал за «Зенит» с 1998 по 1999 год. Он провёл за команду 51 матч, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба хавбек выиграл Кубок России.

Ранее известный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал гол Николая Комличенко «Зениту» явным судейским ляпом.