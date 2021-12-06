Орлов назвал гол Комличенко «Зениту» явным судейским ляпом
- РИА Новости
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«Второй гол — это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я ещё не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
Напомним, что арбитр встречи Алексей Матюнин после взятия ворот пошёл смотреть видеоповтор, но в итоге всё равно засчитал гол.
«Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 2:2.
Ранее защитник «Динамо» Иван Ордец заявил, что игроки сделают всё для победы над «Зенитом».