Орлов назвал гол Комличенко «Зениту» явным судейским ляпом

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о мяче нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота петербургского «Зенита» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Второй гол — это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я ещё не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Напомним, что арбитр встречи Алексей Матюнин после взятия ворот пошёл смотреть видеоповтор, но в итоге всё равно засчитал гол.

«Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 2:2.

Ранее защитник «Динамо» Иван Ордец заявил, что игроки сделают всё для победы над «Зенитом».