Ордец заявил, что игроки «Динамо» сделают всё для победы над «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Футболисты «Динамо» сделают всё для победы над «Зенитом». Я в команде уже два с половиной года, но мы за это время не были на втором месте. Есть шанс закончить эту часть на первой позиции, и мы будем делать всё необходимое для этого. Играем дома, при своих болельщиках. Есть все шансы, чтобы хорошо сыграть. Отдадим все силы и будем надеяться на победу. Всё в наших головах и ногах», — цитирует слова Ордеца ТАСС.

После 17 туров «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в РПЛ. «Зенит» с 37 баллами возглавляет таблицу.

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