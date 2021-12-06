Воронин оценил перспективы Захаряна оказаться в «Барселоне»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказал мнение о карьерных перспективах полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Не факт, что ему нужно как можно раньше ехать в Европу. Надо ехать туда, когда ты уже поиграл, есть определённый опыт за плечами. Если его сейчас, условно говоря, возьмёт Дортмунд, вы уверены, что он будет играть? Нужно туда приезжать и играть в составе. У Арсена всё для этого есть. Но необходим опыт — как в чемпионате России, так и в еврокубках, где он ещё не играл. У него всё впереди, но спешить не надо, нужно идти шаг за шагом. Лучше задержаться подольше и уехать, чем вырваться раньше, но быстро вернуться. Моё мнение: ему ещё рано уезжать в Европу, он ещё не готов. Захарян мечтает о «Барселоне»? Я тоже. Дальше что? У него контракт с «Динамо», он должен концентрироваться на работе здесь. Дай бог, чтобы это сбылось, но сейчас этого не произойдёт. Для «Барселоны» он пока сырой», — приводит слова Воронина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провёл за «Динамо» 17 матчей, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее Хохлов выразил сомнения в том, что победа над «Зенитом» будет заявкой «Динамо» на чемпионство.