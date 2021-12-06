Хохлов не считает, что победа над «Зенитом» будет заявкой «Динамо» на чемпионство

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил выступление своей бывшей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и шансы москвичей в матче 18-го тура чемпионата страны с «Зенитом».

12 декабря «Динамо» на своём поле примет «Зенит». На данный момент москвичи занимают второе место в таблице, отставая от лидирующей петербургской команды на два очка.

«Я бы не стал категорично заявлять, что успехи «Динамо» в РПЛ связаны с отсутствием выступления в еврокубках. Безусловно, у них остается больше времени на тренировочный процесс и восстановление, однако я бы не стал связывать только с этим. У них есть хороший сплав опыта и молодости. Мне кажется, что в первую очередь «Динамо» в матче с «Зенитом» нельзя уходить от своей игры. У них получается, не стоит перестраивать схему, ничего менять глобально. Надеюсь, в этом сезоне «Динамо» поборется за медали. Судя по отрезку до зимней паузы, команда может претендовать на очень высокие места. Победу над «Зенитом» нельзя будет расценивать как заявку на борьбу за золото. Впереди будет ещё очень много матчей. Но победа добавит уверенности. Игроки «Динамо» тогда уйдут с хорошим настроением на зимнюю паузу», — приводит слова Хохлова РБ Спорт.

Ранее Степашин заявил, что в «Динамо» решили немного расслабиться перед матчем с «Зенитом».