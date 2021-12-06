Степашин заявил, что в «Динамо» решили немного расслабиться перед матчем с «Зенитом»

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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу московской команды над «Уфой» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда играем с преимуществом в два человека, то, конечно, хотелось бы забить больше, чтобы не переживать. Думаю, перед «Зенитом» мы решили немного расслабиться. Надеюсь, в следующее воскресенье будет настоящая игра «Динамо», — цитирует Степашина «Чемпионат».

Он в очередной раз подчеркнул, что динамовцам рано думать о чемпионстве, а игра с «Зенитом» определит, смогут ли подопечные Сандро Шварца уйти на перерыв в качестве лидера.

«Они тоже сильная команда, которая после осечки с «Ростовом» будет биться до последнего. Убеждён, «Динамо» будет в Лиге Европы. Это 100%», — добавил Степашин.

«Динамо» на своём поле обыграло «Уфу» со счётом 2:0. При этом соперник играл вдевятером после двух удалений.

В следующем туре москвичи примут на своём поле «Зенит». Встреча состоится 12 декабря.

Ранее народный артист России, известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил шансы бело-голубых на победу в матче с «Зенитом».

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