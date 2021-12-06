Роднина: не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова продюсера Яны Рудковской, жены экс-фигуриста Евгения Плющенко, о тренере Этери Тутберидзе.
Роднина: не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайшие у нас Гагарин, Терешкова. Ещё есть высказывания в стиле «шедеврально»… Смешно», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

В своём интервью Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку у её воспитанников короткая карьера в спорте.

Ранее хореограф группы Тутберидзе высказался о конфликте Рудковской и Тарасовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить