«Авангард» забросил три шайбы за минуту и обыграл рижское «Динамо» в КХЛ
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Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 4:1.
Латвийский клуб вышел вперёд в первом периоде благодаря голу Мэтта Лорито (9'). Хозяева же отличились в третьем периоде, причём три из четырёх шайб были заброшены всего за 64 секунды — сперва дубль оформил Арсений Грицюк (46'), а затем забил Павел Дедунов (47'). Точку же в игре поставил Оливер Каски (56').
«Авангард» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Рижане занимают предпоследнюю позицию на Западе.
Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме вырвал победу над «Куньлунем» в КХЛ.