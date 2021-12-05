Ибрагимович рассказал о «мелочном менталитете» в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, что ему не понравилось за время пребывания в «Манчестер Юнайтед».

«Все считают МЮ топ-клубом, одним из самых богатых и могущественных в мире. Со стороны мне казалось так же. Однако как только я оказался в нём, то обнаружил мелочный менталитет. Однажды, когда я был в отеле с командой перед игрой, мне захотелось пить. Я открыл мини-бар, взял себе фруктовый сок. Матч закончился, мы поехали домой. Через какое-то время мне пришла зарплата. Обычно я её не отслеживаю, но в тот раз, не знаю почему, но мне стало любопытно, и я понял, что из зарплаты вычли один фунт. Я позвонил менеджеру команды, спросил его об этом. Он сказал, что это за фруктовый сок из мини-бара. «Если ты что-то заказываешь здесь, то тебе надо заплатить». Но ведь я поехал в отель не по собственной инициативе. Я был не в отпуске, а на работе. Если мне надо играть, а я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным. В Италии ничего подобного произойти не может. Это детали, которые имеют значение и вызывают уважение у игроков», — написал Ибрагимович в своей автобиографической книге «Адреналин».

Также шведский нападающий пожаловался на отношение работников манкунианцев.

«В МЮ каждый день меня просили показывать свои документы, чтобы я мог попасть на тренировочную площадку. Однажды я ответил охраннику: «Послушай, я уже как месяц каждый день сюда прихожу. Я лучший игрок мира. Если ты всё ещё не узнаёшь меня, значит, ты выбрал не ту работу», — написал Златан.

Ибрагимович выступал за МЮ с 2016 по 2018 год.

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